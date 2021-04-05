Брат Авербуха рассказал об отношениях Арзамасовой с сыном тренера

Москва, 5 апреля. Родной брат тренера по фигурному катанию Ильи Авербуха Даниил рассказал о прекрасных отношениях между его молодой супругой Елизаветой Арзамасовой и сыном спортсмена Мартином.

Мужчина во время пандемии коронавируса обосновался в загородном доме брата вместе с семьей. Он успел проникнуться дружеской атмосферой, царящей в особняке.

Авербух-младший не был на свадьбе у брата. Поближе узнать новую супругу родственника ему удалось во время карантина, который, как считает Даниил, сильно сблизил их семью.

Они на протяжении трех месяцев дружно жили, готовили ужины, занимались спортом и творчеством. У всех сложились прекрасные отношения.

«У Лизы и сына Ильи отношения — супер-пупер», — сказал Даниил в эфире программы «Звезды сошлись».

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в конце прошлого года. Свадьба прошла скромно в близком кругу. Влюбленные тщательно скрывали свой роман, и только летом 2020 года стало известно о любовной связи спортсмена и артистки.