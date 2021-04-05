Британские СМИ назвали главную угрозу для президента Франции

Париж, 5 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон пришел к власти, предав наставника и предшественника Франсуа Олланда. Сейчас глава страны сам может стать жертвой предательства, пишет The Times.

Сторонники действующего французского лидера опасаются фигуры бывшего премьер-министра страны Эдуара Филиппа, которого Макрон сместил с должности в июле 2020 года. Слухи о возможных президентских амбициях Филиппа, ныне занимающего пост мэра в небольшом французском городе Гавр, появились после выхода книги «Впечатления и четкие линии». В этой книге экс-премьер вместе с соратником, депутатом Европарламент Жилем Бойером, делится взглядами на политику и будущее Франции, а также намекает на участие в грядущей президентской гонке.

Среди политических ориентиров Филипп называет Вильгельма Завоевателя — вождя народа норманнов, захватившего во второй половине XI века Англию и положившего начало британской государственности. Также политик считает обязательным для всех, кто мечтает строить карьеру на Елисейских полях, просмотр сериала «Игра Престолов». В книге Филипп даже использует ставшее крылатым выражение «зима близко», намекая на ожидающие Европу потрясения и, как считают британские газетчики, анонсируя собственную избирательную кампанию.

Пресса проводит параллели между Макроном и Филиппом и находит немало общего в их политических карьерах. Оба начинали свой путь в статусе протеже действующего президента Франции, оба в какой-то момент порвали связи со своим патроном и основали собственные партии. Действия Макрона стали «ударом в спину» для теряющего позиции Олланда, а теперь главной угрозой для самого Макрона может стать его бывший ученик, иронизируют британские СМИ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции в стране. В стране минимум на месяц закрываются школы и детские сады. О введении аналогичных мер сообщила и канцлер ФРГ Ангела Меркель.