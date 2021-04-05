Несколько школ Красноярска эвакуируют после сообщений о «минировании»

Красноярск, 5 апреля. Эвакуация людей проходит в нескольких школах после поступивших сообщений о «минировании» зданий, передает городское управление образования.

В настоящий момент нет информации о том, в каких именно районах города находятся школы, где эвакуируют учеников, в том числе неизвестно их количество. Правоохранительные органы официальных комментариев на этот счет пока не дают.

Сразу несколько сообщений о «минировании» больниц, школ и детских садов поступило в подмосковных Люберцах, сообщало РИАМО. Личности злоумышленников уже устанавливаются, проводится проверка.