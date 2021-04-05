Леонков указал на истинные признаки подготовки ВСУ к войне в Донбассе

Москва, 5 апреля. Несмотря на призывы Москвы отказаться от силового метода решения конфликта на юго-востоке Украины, Киев готовится к новой эскалации в Донбассе, заявил военный эксперт.

Аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что Россия является участником Минских соглашений, и неоднократно выносила Украине предупреждения о невозможности силового решения ситуации в Донбассе. Об этом пишет Nation News.

«Действительность, которую мы наблюдаем в марте, говорит, что страна готовится к войне: к линии боевого соприкосновения стянуты войска, генералы и депутаты рисуют военные карты, Зеленский публикует военную доктрину, создаются территориальные войска обороны — какое-то весеннее обострение», — утверждает эксперт.

Он напомнил о существенной помощи НАТО для Украины — по словам Леонкова, рядом проводятся военные учения, направленные на отработку приемов противовоздушной и противоракетной обороны, а также разгружается военная техника. Военный эксперт полагает, что таким образом Киев пытается спровоцировать ЛНР и ДНР для того, чтобы были основания задействовать весь арсенал вооружений в регионе у линии соприкосновения.

«Они ждут реакцию, нагнетают обстановку. Более того, в стране идет информационная зачистка, чтобы никакой альтернативной информации с линии боевого соприкосновения не было: закрывают СМИ, идет чистка интернет-ресурсов», — заключил Леонков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник рассказал о причинах ненависти Киева к жителям Донбасса.