Полиция Колумбии нанесла удар «Клану дель Гольфо», сохраняется угроза терактов FARC

Уничтожение логистической инфраструктуры наркокартеля «Клан дель Гольфо», очередное убийство общественного лидера, которое власти могли предотвратить, бесчинства радикалов FARC, пожары и массовая вырубка лесов Амазонии — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где властям до сих не удается взять под контроль ситуацию в стране.

Власти продолжают громить «Клан дель Гольфо»

Колумбийская полиция арестовала в муниципалитете Унгия Джона Мануэля Сиспедоса, управляющего финансами банды «Эфрен Варгас Гутьеррес», входившей в состав картеля «Клан дель Гольфо». Операция в департаменте Чоко была проведена в пятницу, 2 апреля.

Полицейская разведка полагает, что в 2019 году Сиспедос управлял деятельностью картеля в муниципалитетах Унгия, Санта-Мария, Гильгал и Танела в департаменте Чоко. Одновременно с его задержанием и в рамках той же операции полиция перехватила 1300 кг кокаина в районе реки Танела. Этот груз картель «Клан дель Гольфо» должен был переправить заказчикам в Коста-Рику.

В тот же день колумбийская полиция задержала в Боске-Картахене (пригороде одного из главных наркохабов страны, порта Картахена) ведущего логиста наркотрафика картеля «Клан дель Гольфо» Антонио Эскандона Гонсалеса по прозвищу «Пират». По словам полицейских, Пират пришел в наркобизнес в 1980-х годах. Он занимался логистикой наркотиков в Центральную Америку и США. В 2019 году он был назначен главой структур «Клана дель Гольфо» на острове Тьерра Бомба в Картахене, который представлял собой удобную перевалочную базу для хранения наркотиков и их последующей транспортировки в США.

Одновременно был задержан Мигель Эдуардо Асеведо, боевик картеля «Клан дель Гольфо». Его подозревают в участии в двух массовых убийствах в Сан-Маркосе и Сан-Бенито-Абаде (департамент Сукре).

La #Fiscalía presentó ante un juez a Miguel Acevedo Baldovino, por su presunta responsabilidad en el crimen de 5 personas, en zona rural de San Marcos y San Benito Abad, Sucre. Presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la vereda Enlatá y dispararon contra la población. pic.twitter.com/6Gap67h0iC — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 3, 2021

В октябре 2020 года члены наркокартеля устроили стрельбу по мирным жителям, стремясь запугать их.

1 апреля 2021 года колумбийская полиция арестовала девять боевиков картеля «Клан дель Гольфо» в городах Сампуэс и Синселехо (департамент Сукре). По сообщениям полиции, все они занимались наркотрафиком и рэкетом. Еженедельная выручка бандитов от наркоторговли составляла 8 миллионов долларов — эта сумма дает представление о финансовых возможностях крупнейшего наркокартеля страны.

Убийство индейского лидера

Национальная организация коренных народов Колумбии (ONIC) сообщила, что 31 марта 2021 года была убита Аура Эстер Гарсия, одна из лидеров организации. Двое неизвестных убийц поджидали ее на въезде в ее деревню.

«Это произошло недалеко от общины Арронши в муниципалитете Урибия, Ла-Гуахира. Прекратите убийства!» — пишет ONIC в Twitter.

#ATENCIÓN| En la tarde del 31 de marzo, fue ASESINADA la lideresa del Pueblo Wayuu Aura Esther García Peñalver.



Este hecho ocurrió cerca a la comunidad de Arronshy en el municipio de Uribia, La Guajira. ¡Que pare la matanza! #SOSPueblosIndígenas. @ONUHumanRights @Indepaz. pic.twitter.com/uQ172m3jME — Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) April 1, 2021

«Мы осуждаем убийство Ауры Эстер Гарсия Пеньялвер, лидера коренного народа вайю, убитой вчера днем неподалеку от общины Арронши, муниципалитет Урибия, Ла-Гуахира. #ParenEsteGenocidio солидарность с нашими коренными народами», — высказалась правозащитная организация Sumapaz.

Эстер Гарсия получала угрозы с середины марта, но попытки добиться для нее полицейской защиты были безуспешны. Власти в очередной раз проигнорировали угрозы индейскому лидеру.

Согласно подсчетам института Indepaz, с начала 2021 года в Колумбии был убит 41 общественный деятель. В основном это были представители коренных народов, профсоюзные деятели и экологи.

Aura Esther García Peñalver

31 de marzo de 2021

Uribia, La Guajira



Aura Esther García Peñalver autoridad tradicional de la comunidad de Arronshy, corregimiento de Cardón municipio de Uribia en La Guajira.

...

(Sigue hilo...???? ) pic.twitter.com/R430ZsvalZ — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ​???? (@Indepaz) April 1, 2021

Также 3 апреля произошло очередное массовое убийство в деревне Ла-Эсмеральда муниципалитета Ла-Плата. Жертвами стали трое членов семьи Кинтеро. Причины убийства выясняет полиция. В Ла-Плате был созван совет безопасности.

«Совет безопасности собрался в муниципалитете Ла-Плата в составе мэра, начальника полиции департамента Ромиро Альберто Ривероса и представителей администрации», — сообщила в Twitter полиция муниципалитета.

#AEstaHora se adelanta Consejo de Seguridad en el municipio #LaPlata con la presencia del Alcalde municipal @La_Plata_Huila, el comandante de la @Region2Policia General Ramiro Alberto Riveros, @Ejercito_Div5 y demás autoridades administrativas. pic.twitter.com/WZsf9zwhSL — CR. Harold Mauricio Barrera Gantiva (@HuilaPolicia) April 3, 2021

По подсчетам Indepaz, это 24-е по счету массовое убийство с начала этого года.

MASACRE 24 EN 2021

La Plata Huila.

02/04/2021



En la vereda La Esmeralda, de la Plata Huila, 3 personas de una misma familia fueron asesinadas por cuatro hombres que llegaron en motocicletas y les dispararon.



Es la Masacre 24 ocurrida en lo corrido de 2021 pic.twitter.com/mm0DHKaS3s — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ​???? (@Indepaz) April 3, 2021

Вырубка лесов Амазонки — угроза Колумбии

Согласно отчету, выпущенному World Resource Institute (WRI) 31 марта 2021 года, в 2020 году во всем мире было вырублено 14,2 миллиона гектаров тропических лесов, из них 4,2 миллиона гектаров ранее нетронутых лесов.

Больше всего лесов было вырублено в Бразилии. Колумбия занимает шестое место в списке по объемам вырубок. В 2017-2020 годах в стране свели 450 тысяч гектаров. Вырубка происходит как на землях коренных народов, так и в заповедниках. Основными причинами являются сельское хозяйство, нелегальная добыча ресурсов и деятельность наркокартелей, которые расчищают лес для посадок коки.

Свой вклад вносят пожары в заповедниках, которые устраивают фермеры для расчистки территории под сельхозкультуры. Как сообщала 30 марта 2021 года организация ProAves, которая занимается сохранением и охраной биоразнообразия в колумбийских заповедниках, в департаменте Сантандер сельскохозяйственные пожары в муниципалитетах Сан Висенте де Чукури и Бетулия нанесли сильный ущерб национальному парку «Натураль Серрания Де Лос Яригиес».

В тоже время у фермеров есть взаимные претензии. Их владения часто оказываются в границах заповедников. Власти, вместо того, чтобы организовать взаимодействие между ранчерос и охраной заповедников, проводят военные операции. 26 марта делегация коренных народов и фермеров, которые пострадали от такой политики правительства, добилась, чтобы их проблемы выслушали в Сенате Колумбии.

Не факт, что власти прислушаются к их жалобам. Вместо этого министр окружающей среды Колумбии Карлос Эдуардо Корреа предлагает использовать труд заключенных для организации массовой высадки деревьев в 2021 году. По его словам, планируется высадить 180 миллионов деревьев и создать 12 крупных национальных парков с наибольшим биоразнообразием в стране. Фермерам и коренным народом остается надеяться на то, что власти все-таки прислушаются их мнению — леса важны и их требуется восстанавливать, но не стоит при этом лишать людей средств к существованию. Иначе власти рискуют получить еще один фронт в нескончаемой гражданской войне.

Массовое захоронение в Нариньо

Колумбийские военные 2 апреля 2021 года обнаружили в департаменте Нариньо массовое захоронение из пяти человек. По их мнению, жертвы принадлежат к «Западному блоку Альфонсо Кано», подразделению радикалов FARC, не принявших мирного соглашения с властями Колумбии в 2016 году.

Предположительно, диссиденты FARC столкнулись с армейским подразделением «Франко Бенавидес», в чьи задачи входит разведка и уничтожение действующих повстанцев.

Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Olaya Herrera, Nariño, @FTC_HERCULES se permite informar a la opinión pública que: pic.twitter.com/CtORNCRrOI — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) April 2, 2021

Сообщение о столкновении было опубликовано на фоне активизации действий радикалов FARC в ряде департаментов Колумбии. По мнению властей, они стоят за недавним терактом в Коринто, в результате которого были ранены 43 человека и разрушены несколько административных зданий.

В департаменте Какета из-за угроз предположительно со стороны радикалов FARC сбежал мэр города Картахена-дель-Чайра. По заявлениям полиции, в городе распространялся памфлет, который был выпущен «Второй Маркеталией» — военным подразделением радикалов FARC, во главе которого стоят Иван Маркес и Хесус Сантрич. В листовке угрожали убийствами администрации департамента и представителям законодательных органов власти. Полиция восприняла это очень серьезно после того как бывший губернатор департамента Херман Медина был застрелен неизвестными 30 марта.

В Какете половина населения проживает в сельской местности, которую власти слабо контролируют. Реальной властью в таких местах обладают партизаны и наркокартели, а не государство.