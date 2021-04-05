Эксперты рассказали ФАН, за счет чего флот России отрезвляет горячие головы в НАТО

Россия правильно поступает, что делает ставку на подлодки и маленькие корабли с высокоточным оружием. Отечественное вооружение отбивает у Запада всякое желание воевать с Россией, считают опрошенные ФАН эксперты.

Страхи НАТО

Российский военно-морской флот наращивает свои силы и становится угрозой для Североатлантического альянса. Об этом пишет Business Insider.

Так, издание утверждает, что флот, который Россия унаследовала от СССР, быстро пришел в упадок после холодной войны. Однако за последние 20 лет российские власти вложили значительные средства в свой военно-морской флот.

«Результатом являются растущие современные силы, которые создают уникальные проблемы для вооруженных сил НАТО», — признало издание.

Как пишет издание, что сегодня Россия делает ставку на новые небольшие корабли с ракетами и атомные подводные лодки, оснащая их высокоточными управляемыми боеприпасами большой дальности.

Отрезвить голову

Политолог Владимир Карасев выразил согласие с мнением западных специалистов. ВМФ России на сегодняшний день является сильнейшим на планете.

«Абсолютно правильная стратегия с упором на подлодки и небольшие боевые корабли. Наши подлодки самые бесшумные в мире. Наши «Калибры» и «Авангарды» делают корабли противника беззащитными, а системы РЭБ отбивают всякое желание воевать с Россией. Мы мирная страна. Поэтому доктрина наша оборонительная. А американцы — страна-агрессор. Поэтому для решения вопросов они строят себе авианосцы. Нам это не нужно. Повторюсь, для ликвидации авианосных групп ВМС противника у нас все есть. Считают нас угрозой и боятся — это хорошо. Это здорово отрезвляет горячие головы на Западе», — заключил Владимир Карасев.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил: в том, что российская армия модернизируется никто не сомневался. И в НАТО это видели и понимали. Для них это не секрет.

«Думаю, что системы мониторинга работают у них отлично. Немецкая публикация — это всего лишь общая истерия, которая поднята в феврале-марте вокруг Калининградской области в западных СМИ. Там создана новая мощная дивизия. НАТО боится «Искандеров». И они уже заявляли о том, что они могут мешать передвижению судов НАТО на Балтике. Калининград — это еще и центр Балтийского флота. И вот ограничить его передвижения и призвана данная публикация. Уж слишком боятся на Западе настоявших соперников», — заключил Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей перевело материал военного эксперта Ле Нгок Тхонга, в котором он объяснил, зачем российские атомные подводные лодки всплыли в Арктике.