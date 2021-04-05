ОАЭ вложат в Ирак три миллиарда долларов

Абу-Даби, 5 апреля. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и наследный принц, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян договорились о привлечении эмиратских инвестиций в размере 3 млрд долларов для поддержки экономики Ирака. Эта инициатива направлена на укрепление экономических и инвестиционных отношений, создание новых возможностей для сотрудничества и партнерства, а также на продвижение экономического и социального роста и развития в целях поддержки иракского народа, передает издание Al Baghdadia.

«Этот шаг осуществляется в рамках исторических братских отношений, которые объединяют две страны и их народы, и стремления укреплять их и развивать перспективы таким образом, чтобы это служило взаимным интересам», — сообщили представители Ирака и ОАЭ в совместном заявлении.

В воскресенье, 4 апреля, премьер-министр Ирака прибыл с официальным визитом в ОАЭ. Во время официальных встреч он обсудил перспективы сотрудничества между двумя странами на всех уровнях и пути их развития. Делегации ОАЭ и Ирака рассмотрели последние региональные и международные события и коснулись важности международного сотрудничества, координации и интеграции усилий в борьбе с пандемией коронавируса и сдерживания ее экономических и медицинских последствий. Аль-Казыми поблагодарил руководство ОАЭ за медицинскую помощь, оказанную Ираку в борьбе с пандемией. Стороны согласились с важностью развития и укрепления сотрудничества в сфере экономики, развития торговли, увеличения торгового обмена, поощрения инвестиций между двумя странами и создания иракско-эмиратского делового совета.