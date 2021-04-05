ФАН узнал, зачем в России изобрели вакцину от COVID для животных до эпидемии

Москва, 5 апреля. Новая вакцина, зарегистрированная в России, «Карнивак-Ков», пока единственная для животных от коронавируса, вызвала большой ажиотаж среди любителей животных, звероводов, а также артистов цирка, выступающих на арене с четвероногими «актерами». Мнения разделились, часть артистов, как Юрий Куклачев, сказали, что сразу привьют своих питомцев. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный считает, что пока надо изучить этот вопрос. Его сторону приняли и большинство ветеринаров страны, которые считают, что прививать животных пока рано. А если делать это, то только в присутствии грамотного специалиста и перед этим обязательно обследовать состояние здоровья у своего четвероногого друга.

ФАН поговорил с президентом Российского пушно-мехового союза, членом Правления меховой федерации, председателем Правления региона Евразия Сергеем Столбовым, ведь звероводство в случае эпидемии пострадает первым.

«У нас пока до настоящего времени на зверофермах не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Но это все сделано с прицелом на будущее, предупреждающе. В том числе «Карнивак-Ков» годен и для вакцинации домашних животных», — говорит он.

Так как «Спутник V» показал себя превосходно не только внутри страны, но и на международной арене, то его слава отразилась и на вакцине для животных. Практически все фермеры, звероводы, зоопарки мира уже имеют интерес к препарату, так как первые исследования, проведенные на песцах, лисах, норках, кошках, собаках и других, дали стопроцентный результат появления антител.

«То, что сделал Россельхознадзор, — это абсолютно актуально, — утверждает Столбов. — Это упреждающе, чтобы потом не получилось как с человеческим коронавирусом. Все заболели, а потом начали изобретать вакцину. Поэтому сейчас достаточно ажиотажное внимание со стороны зарубежных фермеров и других людей. Очень много заявок поступает из звероводческих стран на закупку и применение этой вакцины».

Ранее ФАН сообщил о массовом прибытии жителей Италии в Сан-Марино, чтобы привиться российским «Спутником V», так как этот город-государство закупил именно эту вакцину, не используя иностранные аналоги.