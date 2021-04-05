Сенатор Джабаров указал на признание Киевом российского Севастополя

Москва, 5 апреля. Украина признала Севастополь российской территорией, убежден первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Он отреагировал на решение Незалежной ввести санкции против Россотрудничества и нескольких других российских предприятий. В список также попал Севастопольский агрегатный завод.

«Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят», — отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал воссоединение Крыма и России историческим событием, передает НСН. В свою очередь, жители полуострова поблагодарили РФ за восстановление региона после украинской разрухи.