Почему Саудовская Аравия повышает цены на нефть для Азии

Эр-Рияд, 5 апреля. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco значительно повысила поставочную цену на нефть для азиатских покупателей, при этом снизив ее для других регионов.

Начиная с мая, стоимость поставки одного барреля нефти всех сортов в Азию возрастает на 20-50 центов, достигая отметок в 0,8-2,55 доллара. Так, для одной из самых востребованных марок Arab Light этот показатель установится на уровне 1,8 доллара.

Saudi Aramco raises all Asia-bound May OSPs, cuts most US and Europe OSPs | #OOTT | https://t.co/AbqDylt7Mr ????Asia Arab Light OSP up by 40 cent; Medium, Heavy by 50 cent ????Saudi cuts Arab Light OSP for US; Europe unchanged pic.twitter.com/zsNMxiFCZW

Для Европы стоимость сорта Arab Light снижается на 20 центов, зафиксировавшись, таким образом, на уровне 2,4 доллара. Цена доставки других марок для этого региона не изменилась.

Стоимость же доставки барреля в США уменьшилась на 10 центов для основных видов, но повысилась на аналогичную сумму для сорта Arab Extra Light. Цена перевозки мерной единицы Arab Light установится на 0,85 доллара.

Средиземноморские потребители будут платить за доставку сортов Arab Extra Light и Arab Light на 30 и 20 центов меньше. Таким образом, стоимость нефти этих марок достигнет уровней 1,4 и 2,1 доллара соответственно.

Это произошло на фоне договора ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи на 1,15 миллиона баррелей ежесуточно к концу июля текущего года.

По мнению аналитиков, данные шаги объясняются быстрым восстановлением нефтяных потребностей азиатского региона после эпидемии коронавируса. В свою очередь, ситуация в странах Запада остается нестабильной, и Эр-Рияд понижает для них поставочную цену в соответствии со снижением спроса с их стороны.

Saudi Aramco said on Sunday that its net income last year had fallen by 44 percent, to $49 billion, as lower oil prices stemming from the pandemic cut into earnings.https://t.co/qIVqG20rji