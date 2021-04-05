Почему Саудовская Аравия повышает цены на нефть для Азии

Эр-Рияд, 5 апреля. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco значительно повысила поставочную цену на нефть для азиатских покупателей, при этом снизив ее для других регионов.

Начиная с мая, стоимость поставки одного барреля нефти всех сортов в Азию возрастает на 20-50 центов, достигая отметок в 0,8-2,55 доллара. Так, для одной из самых востребованных марок Arab Light этот показатель установится на уровне 1,8 доллара.

Saudi Aramco raises all Asia-bound May OSPs, cuts most US and Europe OSPs | #OOTT | https://t.co/AbqDylt7Mr



????Asia Arab Light OSP up by 40 cent; Medium, Heavy by 50 cent

????Saudi cuts Arab Light OSP for US; Europe unchanged pic.twitter.com/zsNMxiFCZW — Platts Oil (@PlattsOil) April 5, 2021

Для Европы стоимость сорта Arab Light снижается на 20 центов, зафиксировавшись, таким образом, на уровне 2,4 доллара. Цена доставки других марок для этого региона не изменилась.

Стоимость же доставки барреля в США уменьшилась на 10 центов для основных видов, но повысилась на аналогичную сумму для сорта Arab Extra Light. Цена перевозки мерной единицы Arab Light установится на 0,85 доллара.

Средиземноморские потребители будут платить за доставку сортов Arab Extra Light и Arab Light на 30 и 20 центов меньше. Таким образом, стоимость нефти этих марок достигнет уровней 1,4 и 2,1 доллара соответственно.

Это произошло на фоне договора ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи на 1,15 миллиона баррелей ежесуточно к концу июля текущего года.

По мнению аналитиков, данные шаги объясняются быстрым восстановлением нефтяных потребностей азиатского региона после эпидемии коронавируса. В свою очередь, ситуация в странах Запада остается нестабильной, и Эр-Рияд понижает для них поставочную цену в соответствии со снижением спроса с их стороны.

Saudi Aramco said on Sunday that its net income last year had fallen by 44 percent, to $49 billion, as lower oil prices stemming from the pandemic cut into earnings.https://t.co/qIVqG20rji — Shad Moarif (@ShadMoarif) March 22, 2021

Диверсификация экономики

В настоящий момент около 80% экспорта Саудовской Аравии составляют углеводороды. Однако нестабильность цен на нефть, а также планы Европейского Союза по отказу от ископаемого топлива к 2050 году заставила руководство страны задуматься о перестройке экономики. Эр-Рияд делает ставку на развитие высокотехнологичных, наукоемких отраслей, продукцию которых королевство сейчас вынуждено импортировать.

Кроме того, собственное сверхпотребление углеводородов привело Саудовскую Аравию к неблагоприятной экологической обстановке, что выражается в сокращении зеленых насаждений и плодородных земель, загрязнении воды и воздуха. Эти проблемы были учтены Эр-Риядом при построении стратегии экономического развития.

Планы саудитов на будущее не отменяют текущее положение дел. Сейчас королевство является главным игроком на нефтяном рынке, и оно зависимо от продаж сырья. Следовательно, руководство Saudi Aramco продолжает тонкий расчет торговых операций.