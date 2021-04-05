Без вести пропавшего молодого бурята обнаружили мертвым

Улан-Удэ, 5 апреля. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смерти 34-летнего мужчины, чей труп нашли спустя две недели после исчезновения.

По версии следствия, незадолго до пропажи бурят находился у отца в селе Шаралдай, а после уехал в Мухоршибирь. Со слов родственников, мужчина собирался идти в больницу, но до пункта назначения так и не дошел. Последний раз он выходил на связь с друзьями 23 марта.

Правоохранительные органы завершили поиски. Причины смерти, а также наличие признаков насильственной смерти не уточняется. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства гибели бурята устанавливаются.

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