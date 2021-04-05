Психологи из США назвали самый болезненный тип расставания

Вашингтон, 5 апреля. Тип расставания, который приносит самые сильные страдания, определили психологи из Корнельского университета в ходе исследования.

Специалисты проанализировали отношения 600 человек. Задача эксперимента заключалась в том, чтобы зафиксировать реакцию людей на разные способы разрыва отношений. Мужчины отмечали, что во время расставания чаще всего чувствовали себя одинокими и отвергнутыми. Результаты научной работы показали, что больнее всего людей задевает «сравнительный анализ».

Решение второй половинки уйти к другому вызывает самые сильные страдания у брошенного человека. Кроме того, утрата при расставании переносится еще больнее, если у человека нет никакой информации о причине разрыва отношений. Люди, которых бросили, постоянно возвращались к произошедшей ситуации. Они задавались вопросом, почему от них ушли, прокручивая в голове возможные ответы. Психологи пришли к выводу, что наименее болезненным при расставании будет сказать правду, не вдаваясь в детали и не упрекая ни в чем.

До этого психолог Светлана Колосова рассказала, почему важны и полезны переживания и огорчения. Она отметила, что такие эмоции помогают социализироваться, развиваться и избавляться от инфантилизма.