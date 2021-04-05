Полиция Дубая арестовала более десяти девушек за обнаженную фотосессию

Дубай, 5 апреля. Более десяти девушек арестованы за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба. Их обвиняют в публичном разврате.

Инцидент произошел в элитном районе Дубая «Марина». Видео, снятое с соседнего здания, появилось в Сети. На кадрах видно, как девушки выстроились в ряд и позируют мужчине-фотографу. Правоохранители задержали участниц неприличной фотосессии, им грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере около 1000 фунтов.

Видеоролик передали в прокуратуру. В заявлении полиции Дубая говорится, что такое поведение является неприемлемым и не отражает ценности и этику сообщества ОАЭ.

В США большое жюри округа Тайлер штата Техас подало в суд на стриминговую платформу Netflix после того, как на ней появился фильм с участием 12-летних девочек, танцевавших тверк. Компанию обвиняют в продвижении непристойного контента с участием детей, сообщала газета A42.RU.