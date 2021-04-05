На красноярской свалке нашли ящики с маркировкой ядохимикатов

Красноярск, 5 апреля. Специалисты по охране природы совместно с прокуратурой начали проверку по факту обнаружения химических отходов на территории большой свалки на окраине Красноярска.

Несколько бесхозных контейнеров с неизвестным содержимым были обнаружены в районе Кузнецовского плато среди различного строительного и бытового мусора. При этом на них нанесена маркировка «контейнер для хранения химотходов». Полицейские оцепили место обнаружения контейнеров.

К ситуации были привлечены сотрудники Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края. Позднее специалисты определят, насколько опасно содержимое контейнеров и оценят соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды.

Полигон отходов на Камчатке устранят за счет федерального бюджета, сообщал сайт 360tv.ru. Он наносит вред окружающей среде и включен в соответствующий госреестр.