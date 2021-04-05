Реаниматолог разрушил миф о чипировании населения при вакцинации от коронавируса

Москва, 5 апреля. Принцип вакцинации заключается во введении ДНК, РНК или убитого вируса в организм. Это и называется чипированием, отметил врач-реаниматолог Александр Островский.

Многие говорят о чипировании населения с негативной подачей, хотя этот принцип является основой для того, чтобы иммунная система начала вырабатывать антитела, рассказал врач в беседе с РИА Новости. Эксперт также отметил, что хоть вакцинирование и является добровольным мероприятием, сейчас очень важно его популяризировать и объяснить людям многие важные детали.

Например, что риск от вакцинации в разы меньше опасности заразиться коронавирусом и перенести его негативное воздействие на организм. Глава медицинской сети «Инвитро» Островский добавил, что многие россияне продолжают относиться безответственно к своему здоровью и необходимым мерам безопасности против COVID-19. Он заявил, что серьезно человек начинает воспринимать коронавирус только тогда, когда тяжелые последствия болезни касаются его самого или близких людей.

Ранее сообщалось о возросшем числе желающих вакцинироваться россиян. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила важность инъекции в весенне-летний период.