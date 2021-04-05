В Косово с третьей попытки избрали женщину-президента

Москва, 5 апреля. Депутаты парламента непризнанной республики Косово большинством голосов в третьем круге избрали президента экс-спикера Вьосу Османи.

«Депутатам предложили двух кандидатов от правящего движения «Самоопределение» — экс-спикера парламента Вьосу Османи и Насуфа Бейту. В первых двух попытках голосования в субботу, 3 апреля, приняли участие лишь 79 парламентариев. Избрание было перенесено на вечер воскресенья. В третьем круге нужно было получить 61 голос. Вьосу Османи поддержал 71 депутат, — сообщается в издании.

Османи привычна эта роль. Она исполняет обязанности президента с ноября прошлого года, когда экс-президент республики Хашим Тачи ушел в отставку. Причиной ухода с поста Тачи стало то, что ему необходимо было предстать перед Гаагским судом. Бывшего лидера обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Хашим Тачи объяснял, что таким способом он сделает шаг для защиты целостности президентства в Косово. Османи ранее была спикером парламента.

Парламент частично признанного Косова избрал президентом Вьосу Османи. За ее кандидатуру проголосовал 71 депутат в 120-местном законодательном органе. Османи — вторая женщина на посту президента Косова. С апреля 2011 года по апрель 2016-го этот пост занимала Атифете Яхьяга.

«Сегодня Косово снова избрало президентом женщину. Девушки, которые смотрят нас сейчас, в этот момент, я надеюсь, вы запомните то, о чем я говорю. У каждой девушки есть мечта о том, где бы она хотела быть, какое место занимать. Они мечтают об этом по ночам, и ради этого много и усердно трудятся», — выступила она с речью.

Вьоса Османи пообещала быть президентом для всех и укрепить правовое государство.

Ранее сообщалось, что Брюссель и Вашингтон вынуждают Сербию идти на уступки по Косово.