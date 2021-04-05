Обглоданный собаками труп пенсионерки нашли в Бурятии

Улан-Удэ, 5 апреля. Следственные органы проверяют информацию о теле женщины со следами собачьих укусов, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Мертвую пенсионерку обнаружили во дворе дома в Заиграевском районе Бурятии. Недалеко от места, где нашли тело, бегали несколько собак. Чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося, местные власти собирают специальную комиссию. Правоохранители ожидают результатов экспертиз, которые помог установить точную причину гибели пенсионерки.

Труп бездомной собаки с подозрением на бешенство нашли в подмосковном Подольске, сообщало РИАМО. Сотрудники ветеринарной службы проверят погибшее животное и установят точные причины смерти.