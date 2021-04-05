Отказ от вакцинации приведет к увеличению числа мутаций коронавирусной инфекции

Москва, 5 апреля. Вакцинация от коронавирусной инфекции укрепляет общий популяционный иммунитет и не допускает распространения опасных мутаций.

Отказ от вакцинации противокоронавирусными препаратами ведет к ухудшению эпидемиологической обстановки и увеличению числа мутировавших штаммов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал врач-реаниматолог, основатель частной медицинской сети «Инвитро» Александр Островский. По словам специалиста, стремление переболеть коронавирусом без вакцинации несет опасность не только для здоровья пациента, но и окружающих его людей.

«Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Все это имеет тяжелые экономические последствия», — заявил Островский.

Врач отметил, что прохождение процедуры вакцинации — решение добровольное. Тем не менее оно очень важно для общей борьбы человечества с коронавирусной инфекцией. Необходимо повысить осведомленность населения о преимуществах вакцинации и ее пользе, считает Островский. Кроме того, следует соблюдать все утвержденные меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах и выполнять правила социального дистанцирования.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество желающих вакцинироваться россиян возросло. Она призвала население страны пройти процедуру, чтобы поспособствовать формированию популяционного иммунитета.