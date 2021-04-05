Избранный президент Вьетнама присягнул на верность стране и народу

Ханой, 5 апреля. Избранный президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук присягнул на верность согражданам, стране и правящей Коммунистической партии.

Торжественная церемония прошла сразу же после оглашения результатов выборов главы государства. Депутаты Национального собрания (однопалатного парламента) озвучили итоги голосования.

«Клянусь быть всецело верным родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач», — заявил Нгуен Суан Фук.

Новый лидер республики занимал должность премьер-министра с 2016 года. Предшественником Нгуен Суан Фука был генсекретарь Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг.

Вьетнам ранее зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает НСН. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев безвозмездно передал партию лекарства на самолете Ил-96 в середине марта.