Тотальный локдаун начал действовать в Киеве с 5 апреля

Киев, 5 апреля. Более строгие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса вступили в силу в Киеве с понедельника.

Согласно решению мэрии, с 5 апреля в украинской столице закрыли все школы и детские сады, а проезд в общественном транспорте разрешен только для работников предприятий критически важной инфраструктуры. Мэр города Виталий Кличко объяснил такие действия стремительным ростом числа пациентов с COVID-19 и сокращением свободных мест в больницах.

«У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей», — написал он ранее в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с понедельника спецпропуска на проезд получат врачи, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, сотрудники коммунальных служб и правоохранительных органов. Всего таких пропусков выдадут около 400 тыс. По словам Кличко, ограничения будут действовать до 16 апреля, но их могут продлить, если высокие темпы заболеваемости сохранятся.

Ранее стало известно, что в рядах вооруженной силы Украины сложилась катастрофическая ситуация в связи с сильной вспышкой COVID-19 в ее рядах. С начала пандемии в рядах украинской армии зафиксировано 66 летальных случаев.