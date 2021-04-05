Большинство граждан Японии выступили за отставку премьер-министра Суги

Токио, 5 апреля. Почти 60% японцев выступают за то, чтобы премьер-министр страны Есихидэ Суга ушел в отставку в ближайшее время или в сентябре по истечении срока его полномочий.

Об этом следует из результатов проведенного опроса, в котором приняли участие более тысячи граждан Японии в возрасте от 18 до 75 лет. Согласно полученным данным, 12% респондентов выступили за немедленную отставку Суги. Еще 47% японцев считают, что премьер должен покинуть пост после истечения срока полномочий.

Есихидэ Суга стал премьер-министром Японии в сентябре 2020 года после внезапной отставки его предшественника Синдзо Абэ.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал намерение японского премьера решить проблему Южных Курил через диалог с Россией.