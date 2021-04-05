Курс доллара снизился на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 5 апреля. Американская валюта по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи снизилась по сравнению с прошлым уровнем закрытия на 7,71 копейки и составила 76,46 рубля.

Об этом свидетельствуют данные площадки. Курс европейской валюты опустился на 6,7 копейки — до 89,95 рубля.

Аналитики ранее рассказали, как будет вести себя рубль в период с 5 по 9 апреля. Инвесторы по всему миру ведут «бычью войну» в долларе, подогреваемую ожиданиями восстановления экономики США и новыми стимулами со стороны Белого дома.

Консенсус-прогноз, основанный на данных аналитиков, предполагает, что 9 апреля курс составит 76,3 рубля за доллар. Фактором, поддерживающим российскую валюту, по-прежнему является рост нефтяных цен.