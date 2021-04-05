Американец с мачете прогнал бандитов, напавших на его пожилых родителей

Окленд, 5 апреля. Житель Калифорнии с мачете спугнул бандитов, которые напали на его родителей. Злоумышленники подошли к пожилой паре и начали грабить.

Ограбление чуть не произошло в городе Окленд. Один из преступников сорвал с шеи пенсионерки цепочку, другой отобрал у ее мужа телефон и ключи. Мужчина услышал крики матери и выбежал во двор, он даже не успел обуться и был босиком. Американец схватил мачете и помешал злоумышленникам зайти в дом.

В Сети появилось видео, как американец с мачете бежит за бандитами. По мнению сына, если бы он не успел вовремя, то ограбление закончилось бы плачевно. Задержаны ли грабители — неизвестно.

Еще одно ограбление недавно произошло в Кургане. Правоохранители задержали школьника, который предположительно ограбил четвероклассника, угрожая заточкой, сообщал сайт 360tv.ru.