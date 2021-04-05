Работодатели рассказали, каких сотрудников старше 50 лет готовы взять на работу

Москва, 5 апреля. Руководители российских компаний рассказали, каких соискателей старше 50 лет они готовы взять на работу.

Большинство работодателей, а именно 63%, примут в штат человека в возрасте, если он обладает богатым опытом и обширными профессиональными знаниями. Совместные исследования провели сервис по подбору персонала «Работу.ру» и НПФ Сбербанка.



Следующим по важности пунктом стала готовность пожилых сотрудников обновлять свои навыки. Если кандидат готов учиться, совершенствоваться и повышать свою квалификацию, то его готовы обеспечить работой 42% опрошенных работодателей. При этом оплачивать обучение согласны 43% респондентов.

41% работодателей заявил, что может взять на работу соискателя в возрасте, если тот заинтересован в долгосрочной занятости. А если человек знаком с современными технологиями, взять его на работу согласны 36% участников опроса.

Психологи ранее объяснили, как перестроиться с удаленки на работу в офисе. Специалисты отмечают, что людям с удаленки нужно заново привыкнуть к рабочим часам, дороге и большому количеству людей.