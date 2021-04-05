Хантер Байден рассказал о главной ошибке после вхождения в правление Burisma

Вашингтон, 5 апреля. Сын американского президента Джо Байдена Хантер не считает ошибкой вхождение в состав правления украинской газодобывающей компании Burisma.

В интервью телеканалу СBS сын политика подчеркнул, что ошибкой было недооценить, как новый пост будет использован против него самого. Хантер Байден говорит, что не мог предположить, что после этого будет большой скандал.

«Ни одно следствие, ни один серьезный журналист никогда не обвиняли меня, никто никогда не приходил к выводу, что я сделал что-то не так или же мой отец что-то сделал не так», — заявил сын президента США.

Ранее Джо Байден сделал «выговор» своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому за отсутствие реформ во время первого телефонного разговора глав государств, передает НСН. Как считает украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, Байден позвонил Зеленскому, так как Америка санкционировала конфликт в Донбассе.