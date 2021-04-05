Финансист дал несколько советов для начинающих инвесторов

Москва, 5 апреля. Вложение средств подразумевает не только рыночные риски, но и риски самые банальные, например, кражу средств мошенниками. Чтобы не потерпеть убытки, нужно соблюдать ряд правил.

Для начала необходимо тщательно проверять компанию на предмет подлинности. Сделать это можно даже на сайте. Мошенники, как правило, ограничиваются приметным титульником в стиле какого-либо популярного бренда и создают нерабочие сайты с недействующими ссылками, рассказала аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева в беседе с «Прайм».

«Присмотритесь к деталям: всегда есть какие-то отличия от фирменной символики, и адреса сайтов компаний-подделок не похожи на официальные», — рассказала эксперт.

Если компания обещает гарантированную доходность выше ключевой ставки Банка России с небольшой надбавкой максимум до 0,5-1%, а это на текущий момент 5-5,5% годовых, то, скорее всего, работает аферист. Кроме того, никогда не стоит давать деньги под расписку или переводить их в какие-то зарубежные сомнительные банки.

Следует помнить, что счет должен быть оформлен лично на вас и ни на кого другого, эту информацию лучше по мере необходимости тщательно проверять, заключила специалист. Также стоит быть в курсе тенденций на рынке. Для этого необходимо мониторить такие показатели, как биржевые индексы, сырье, валютные пары в последние годы.

Недавно финансист сообщил, какие способы пассивного дохода наиболее актуальны на данный момент. По его мнению, сейчас не выгодны депозиты из-за инфляции, превышающей уровень ставок.