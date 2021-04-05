Стали известны подробности съемок фильма «Мортал Комбат»

Лос-Анджелес, 5 апреля. Съемки экранизации видеоигры «Мортал Комбат» трудно осуществлять с физической точки зрения. Об этом рассказал исполнитель роли Саб-Зиро Таслим.

Всего через три дня в кинотеатрах начнут показывать фильм «Мортал Комбат». Фанаты видеоигры помнят две киноленты, вышедшие в 1995 и 1997 годах, и спустя более 20 лет студия New Line Cinema решила порадовать поклонников известной франшизы. В преддверии премьеры Джо Таслим, который сыграл одного из ключевых персонажей, дал интервью для издания ScreenRant.

Индонезиец вспоминает свою работу над фильмом «Рейд», где исполнил роль Джако, и сравнил ее со съемками «Смертельной битвы». По мнению актера, в экранизации видеоигры сниматься было труднее.

«Я должен сказать, что Mortal Kombat физически сложнее. Потому что на мне было 10 или, может быть, 12 кг брони, прикрепленных к моему телу, и тогда мне просто нужно быстро двигаться со всем этим весом. Я думаю, что Mortal Kombat сложнее, потому что было ощущение, что на моей спине был ребенок, и я должен бегать и двигаться. Но я думаю, что энергия та же», — подчеркнул Таслим.

Основанная на одноименных видеоиграх, адаптация была снята режиссером Саймоном Маккоидом. Сценарий Дейва Каллахэма и Грега Руссо по-прежнему был сосредоточен на титульном и мифическом турнире, но постановщик обещал углубиться в мифологию различных миров и их персонажей. Среди них были знакомые фигуры вроде Лю Кана и новый персонаж Коул Янг. Однако Саб-Зиро послужит катализатором сюжета. Конфликт между Би Ханом и Ханзо Хасаши (Скорпион) был описан режиссером как сердце фильма.

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