Обострение ситуации в Донбассе обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 5 апреля, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Война и мир. Донбасс и Украина сегодня».

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в глубоком финансовом и политическом кризисе, пытается остановить падение рейтинга действующей власти. Один из способов — война. Воинствующие настроения позволяют применять механизм репрессий против политических оппонентов, закрывать неугодные СМИ, ограничивать права и свободы граждан. Именно поэтому вокруг Донбасса неспокойно, и жители непризнанных республик вынуждены терпеть постоянные обстрелы и провокации.

В рамках эфира мы проанализируем ситуацию на Украине и Донбассе, расскажем, как и когда реально добиться мира в регионе.

Изучим позицию Франции и Германии по данному конфликту, расскажем, есть ли шанс на выполнение Украиной минских договоренностей.

Дадим характеристику вооруженным силам Украины, ДНР и ЛНР, ответим, сможет ли защитить себя Донбасс без помощи России.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru