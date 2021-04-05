Синоптики ожидают сильный ветер и облачную погоду в Ленобласти

Гатчина, 5 апреля. Жителей Ленинградской области 5 апреля ожидает достаточно сильный юго-западный и южный ветер.

Его скорость составит от семи до 12 метров в секунду. Иногда порывы будут достигать 15-17 м/с. Об этом пишет «Форпост Северо-Запад», ссылаясь на данные областного МЧС.

Погода в целом будет облачная с прояснениями. Кое-где пройдут небольшие дожди или мокрый снег.

Ночью температура воздуха составит от одного градуса мороза до трех тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов. Спасатели предупреждают, что ночью на дорогах может возникнуть гололедица. Атмосферное давление будет плавно понижаться.

Ранее жителям российской столицы пообещали приход весны уже на следующих выходных. Тогда же можно будет говорить о завершении зимы в Москве.