Диетолог рассказала, кто может сидеть на интервальном питании

Москва, 5 апреля. Интервальное питание с долгими периодами голодания должно назначаться специалистом.

Интервальное питание может подойти пациентам с некоторыми особенностями метаболизма и гормональной продукции. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова РИА Новости.

«При определенных состояниях врачом могут быть рекомендованы индивидуальный режим питания по результатам комплексной оценки состояния пациента, включая возможность интервального питания. Но именно по рекомендации врача и в индивидуальном порядке», —сказала Стародубова.

По законам здорового питания, человек должен питаться не менее пяти раз в день: три основных приема пищи и один-два перекуса. Мягким вариантом интервального голодания может послужить отказ от еды за два – четыре часа до сна.

Ранее Стародубова рассказала, чем можно заменить фастфуд. Обычный фастфуд можно заменить салатом из свежих овощей без заправки, йогуртом со свежими ягодами или сэндвичем с рыбой. Безопасным вариантом называют сбалансированную еду.

«Даже в сетях быстрого питания всегда можно найти полезную альтернативу с меньшим содержанием сахара, соли, транс-жиров,например, салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запечными овощами, и прочее», — сказала эксперт.

Диетолог призвала меньше употреблять жирное, соленое, сладкое и жареное. По ее словам, нормы не существует.