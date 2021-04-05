Партия ГЕРБ лидирует на выборах в Болгарии. События дня. ФАН-ТВ

Во Флориде объявили ЧП из-за утечки токсичных сточных вод Экологическая катастрофа во Флориде. Чрезвычайное положение объявлено в американском штате после утечки токсичных сточных вод из большого пруда в заливе Тампа. Жители более 300 домов в этом районе эвакуированы, автомагистраль рядом с водохранилищем Пайни-Пойнт площадью 31 гектар закрыта. Масштаб бедствия — миллионы литров воды, содержащей фосфор и азот со старого фосфатного завода. В пруду, где была обнаружена утечка, находятся радиоактивные отходы для производства удобрений.

В Болгарии прошли парламентские выборы Оглашены предварительные результаты парламентских выборов в Болгарии. По итогам воскресного голосования лидирует политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил. Согласно первым данным, ГЕРБ получает более 25% голосов избирателей. За победителем следует Болгарская социалистическая партия, у нее около 17% и набравшая более 15% голосов партия «Есть такой народ». В выборах приняли участие 22 партии, восемь коалиций, а также независимые кандидаты. Явка составила почти 44% (43,9%).

В Сан-Марино ажиотажный спрос на «Спутник V» Врачи Сан-Марино, одной из самых крохотных стран мира, сообщили об ажиотаже на российскую вакцину от коронавируса, причем не только среди жителей государства. Множество запросов от желающих получить инъекцию «Спутника V» поступают из соседней Италии. Сан-Марино испытывает проблемы с получением вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарствам, поскольку официально не входит в состав Евросоюза. Поэтому поставки российского препарата в карликовое государство начались еще в феврале.