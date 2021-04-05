Почти 80% россиян предпочли прибавку к зарплате вместо карьерного роста

Москва, 5 апреля. Согласно данным опроса, мужчины чаще женщин выбирают карьерный рост (18% против 14%), а женщины — прибавку к заработной плате (78% против 74%).

Среди респондентов старше 45 лет более 82% опрошенных выбрали деньги, а не повышение по службе, сообщает ТАСС.

Специалисты отметили негативную динамику последнего десятилетия. Если в 2010 году каждый третий выбирал продвижение по работе, то сейчас повышение предпочли бы всего 16% россиян. В качестве аргументации своего выбора они отметили, что это бы увеличило обязанности и стало бы подтверждением профессионализма. Больше всего заинтересованы в карьерных успехах среди молодых специалистов от 18 до 24 лет. Среди них 24% предпочли бы новую, более престижную должность, жертвуя возможной прибавкой к зарплате.

Директора, заместители руководителей, инженеры чаще других предпочитали занять более высокий рабочий пост. Однако, как уточнили специалисты, чем старше были респонденты, тем чаще они выбирали деньги.

Недавно психологи рассказали, как после работы на удаленке включиться в офисную работу. По их мнению, не каждый человек переносит такие перемены легко, поэтому работодателям нужно запастись терпением и ресурсами, пока сотрудники-домоседы войдут в колею.