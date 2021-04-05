Стало известно, что ожидает кинофраншизу «Трансформеры»

Лос-Анджелес, 5 апреля. В ближайшем будущем киновселенная «Трансформеры» пополнится несколькими проектами, среди которых будут и продолжения основной линии фильмов.

На данный момент сага о роботах насчитывает шесть картин, среди которых одна — это спин-офф «Бамблби». Фильмы от Майкла Бэя известны за счет своей зрелищности. Долгое время они были эталоном компьютерной графики, а потому не удивительно, что боссы киностудии Paramount Pictures решили и дальше расширять киновселенную. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

Следующая часть (шестая в оригинальной хронологии) еще не имеет названия, но выйдет на экраны кинотеатров 24 июня 2022 года. Пока известно только, что фильм будет основан на игрушках компании Hasbro и мультсериале 80-х годов. Согласно слухам, сюжет продолжит историю «Последнего рыцаря» и в нем Энтони Хопкинс вернется к своей роли. Однако другие источники утверждают, что новый фильм — это продолжение «Бамблби».

Некоторые инсайдеры информируют, что будет еще один фильм, о котором пока почти нет информации, поскольку он находится на стадии пре-продакшна. Известно только, что его режиссером будет Анхель Мануэль Сото, а сценарий напишет Марко Рамирес. Кроме того, возможно, появится анимационный приквел, спин-офф «Звериные войны». Есть слухи, что киностудия хочет объединить «Трансформеры» и «Бросок кобры» в единую вселенную.

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