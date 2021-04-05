Стало известно, за какой срок Россия смогла бы отказаться от доллара

Москва, 5 апреля. Россия может отказаться от доллара, но на это потребуется около пяти лет.

Сейчас Россия имеет все возможности отойти от долларовых расчетов. Для этого есть обширный золотой ресурс для укрепления государственной валюты, запущена своя платежная система и есть соответствующее желание торговых партнеров, рассказал главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с РИА Новости.

«Фактически Россия объявила о начале выстраивания системы расчетов без использования валюты США», — рассказал специалист.

Недавно высказал похожую точку зрения замглавы МИД РФ Александр Панкин. Он сказал, что нестабильная и непредсказуемая политика США лишила надежности прежде комфортную долларовую систему расчета. Сокращение использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стало ожидаемым исходом на фоне геополитической реальности. Постоянные неконтролируемые санкции США не дают убедиться в надежности доллара как приоритетной валюты контракта.