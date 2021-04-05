Депутат Сухарев попросил обеспечить больницы экспресс-тестами на грипп и COVID-19

Москва, 5 апреля. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить в порядок оказания медпомощи экспресс-тесты на грипп и COVID-19, соответствующее письмо он направил главе Минздрава Михаила Мурашко.

Парламентарий отметил, что не во всех медицинских учреждениях в настоящее время имеются экспресс-тесты на выявление вирусов гриппа и COVID. Ожидание результатов обычного теста может повлечь осложнения заболевания из-за несвоевременного назначением необходимого лечения.

«Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях», — приводит текст обращения RT.

Кроме того, Сухарев попросил ввести экспресс-тесты в медицинскую укладку выездных бригад скорой помощи.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество россиян, которые хотят привиться от новой коронавирусной инфекции, за последнее время резко возросло. По ее словам, особенно важно привиться в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.