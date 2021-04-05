Виктория Пьер-Мари рассказала об убыточном бизнесе мужа Заворотнюк

Москва, 5 апреля. Джазовая певица Виктория Пьер-Мари заявила, что незадолго до обнаружения тяжелой онкологической болезни у актрисы Анастасии Заворотнюк ее семья попала в большие неприятности.

В эфире телеканале НТВ в честь пятидесятилетия артистки показали специальный выпуск программы «Новые русские сенсации». Передаче дала интервью Виктория Пьер-Мари. Она рассказала, что проблемы были связаны с убыточным бизнесом мужа Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Актриса лично вложилась в начинание мужа и потеряла огромные средства.

Заворотнюк вложила средства в покупку огромного участка в Крыму, на котором собирались построить ледовый дворец и развивать бизнес Чернышева. У супругов были грандиозные планы. Что-то им удавалось, однако звездная пара не разобралась во всех делах и оказалась в фантастических долгах, отметила исполнительница.

«Петр ввел всю семью Насти в долговую яму. Это была, конечно, роковая ошибка приобретать такую тяжбу», — заявила певица.

Виктория Пьер-Мари не исключает, что проблемы стали одним из факторов, из-за которых организм актрисы дал сбой.

Ранее профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, методы, которыми лечат Заворотнюк от глиобластомы, дают надежду на хороший результат и шанс на ее возвращение к общественной жизни. В Институте молекулярной биологии РАН специально для Заворотнюк разработали уникальную методику, которая заключается в бомбардировке раковых клеток вирусами. Пока этот способ остается в резерве — актрисе стало лучше, и ее близкие решили отложить экспериментальный метод на крайний случай.