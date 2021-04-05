Специалист рассказал, чем грозит утечка данных из Facebook

Москва, 5 апреля. Попавшие в Сеть при массовой утечке в Facebook данные не дадут мошенникам украсть деньги с банковского счета.

Однако они могут быть использованы для социальной инженерии или фишинговых рассылок. Об этом заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров РИА Новости.

«Всего существует три версии попавших в сеть баз данных пользователей Facebook. Они не связаны друг с другом и, по всей видимости, получены разными людьми или командами в разное время», — сказал Бедеров.

Первая версия состоит из 419 млн строк и содержит ФИО, почту, ID пользователя в соцсети, его возраст и телефон. Вторая версия состоит из 268 млн строк с информацией о ФИО, ID пользователя в соцсети и его номером телефона, касающаяся американцев, британцев и граждан Юго-Восточной Азии. Третья состоит из 550 млн строк с информацией о ФИО, почте, ID пользователя, его возрасте, дате рождения, а также информацией о его образовании. В ней около 10 млн россиян.

Ранее номер телефона основателя Facebook Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 миллионов пользователей платформы утекли в Сеть. На утечку данных Цукерберга обратил внимание один из пользователей Twitter. В своем аккаунте он выложил скриншот с одного форума, на котором указаны личные данные основателя Facebook.