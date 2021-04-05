На глазах у детей: ведущего Пирса Моргана хотели убить после его слов о Меган Маркл

Лондон, 5 апреля. Сторонники герцогини Сассекской грозились убить Пирса Моргана из-за его резкой критики в адрес жены принца Гарри Меган Маркл.

Бывший ведущий передачи «Доброе утро, Британия» признает, что ему не следовало врываться в студию, но продолжает настаивать на том, что он подобрал правильные слова, когда раскритиковал Меган. Об этом сообщает издание The Sun.

Морган рассказал, что его трое сыновей стали мишенью для «интернет-троллей». Дети присылали ему скриншоты с угрозами, которые они получили в соцсетях.

«Никто из них даже не заботится о Меган Маркл, не говоря уже о том, чтобы согласиться с моими взглядами на нее. И все же толпа Твиттер-троллей признала их виновными по ассоциации. Один тролль поклялся убить меня у них на глазах, он написал сыну: «Когда твой отец умрет, мир устроит вечеринку», — подчеркнул Морган.

Он добавил, что обычно наслаждается таким вниманием. Однако нерегулируемые социальные сети, по его мнению, становятся все более злобными и противными.

Ранее стало известно, что биограф принцессы Дианы сравнил ее с Меган Маркл. Он нашел и сходства, и различия, но считает, что герцогиня Сассекская жила не так плохо, как говорила об этом в интервью для ведущей Опры Уинфри.