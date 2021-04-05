Американская стриптизерша назвала имена самых жадных звезд

Вашингтон, 5 апреля. Стриптизерша рассказала, какие самые неблагодарные знаменитости попадались персоналу клуба.

Аманда Димео занимается стриптизом больше шести лет. Ей приходилось работать в различных стриптиз-клубах Америки. Девушка рассказала, кто из звезд был самым щедрым и самым неблагодарным клиентом. Рэпер Дрейк, по ее словам, оказался одним из самых щедрых. Соответствующее видео она разместила в TikTok.

«Он буквально настаивает на том, чтобы ты взяла пакет и забрала деньги», — сказала Аманда.

Она отметила также 42-летнего исполнителя Ашера, оставившего официантке чаевые в размере двух тысяч долларов. Однако были и негативные случаи. Например, голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд, бейсболист Алекс Родригес снимали комнату с танцовщицей и не поощрили ее чаевыми. Лопес тогда собиралась сниматься в фильме «Стриптизерши».

«Думаю, что она пошла в клуб только для того, чтобы узнать об этой деятельности», — отметила Димео.

Пожадничал также и экс-возлюбленный телезвезды Кортни Кардашьян, бизнесмен Скотт Дисик. Он не оставил чаевые танцовщицам. Стриптизерша предположила, что он был слишком пьян. В 2014 или 2015 году еще неизвестный американский рэпер Lil Uzi Vert сказал ей, что станет большой звездой рэпа, что в последствии и случилось.

Ранее таролог сделала расклад на перспективу дальнейших отношений Лопес и Родригеса. Психолог-таролог Элена Гамаюн рассказала, что у Алекса Родригеса сейчас включилось колесо фортуны по временному периоду — это говорит о том, что он должен обращать внимание на знаки судьбы. Все, что он сейчас себе надумает, то и получит.