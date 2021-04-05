Анфиса Чехова соблазнила фанатов пикантными фото в шелковой сорочке

Майами, 5 апреля. Телеведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников свежими снимками, сделанными в Майами. Артистка предстала в соблазнительном образе.

Знаменитость позировала у окна гостиничного номера, через которое открывается вид на побережье и прибрежную зону. На Чеховой была шелковая сорочка телесного цвета, которая подчеркивала все изгибы ее тела.

«Доброе майамское утро! Солнце на Майами Бич выходит около 8-ми утра. Погода за окном плюс 21 градус. Пока так. Вечером тоже прохладно. Я привезла три чемодана маек и легких сарафанов и вчера уже поняла, что подмерзаю. Так что после дневного загара по расписанию шопинг! Буду утепляться», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от фигуры теледивы и оставили ей сотни комплиментов. Чехова соблазнила интернет-пользователей своим женственным телом.

«Ах, как спинку выгнула!»; «Вот умеете вы создать настроение! Красотка»; «Залюбовались вашими пышными формами»; «Шикарная красотка», — пишут подписчики Чеховой в комментарии под пикантными фото.

Недавно ведущая сделала откровенное заявление. Она была страстной поклонницей солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова и призналась, что он стал героем ее первой эротической фантазии.