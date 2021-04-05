Меган Маркл, скорее всего, не вернется в Великобританию

Лондон, 5 апреля. Герцогиня Сассекская, вероятно, не вернется в Великобританию и не сможет наладить отношения с Букингемским дворцом. Об этом заявила королевская писательница Анна Пастернак.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл в прошлом году отошли от королевских обязанностей и переехали в Калифорнию, заявив, что хотят избежать расистского освещения и нежелательных вторжений в их частную жизнь со стороны британских СМИ. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ожидается, что герцог Сассекский воссоединится со своим старшим братом принцем Уильямом в Кенсингтонском дворце на 60-летие их матери принцессы Дианы. Ее статуя была заказана в 2017 году и будет открыта 1 июля. Однако Гарри прибудет в Англию без своей супруги, поскольку в июле она должна родить дочь.

«Вернется ли Меган Маркл в Великобританию? Мой умозрительный ответ будет «нет», она не сможет этого сделать. К сожалению, я не могу представить, чтобы она когда-нибудь стала любимым и желанным членом королевской семьи, с единым уважением и обожанием британского народа. Я думаю, этот корабль уже отплыл», — сказала писательница Анна Пастернак.

Ранее стало известно, что бывший ведущий автошоу Top Gear Джереми Кларксон высмеял Меган Маркл из-за ее интервью с журналистской Опрой Уинфри.