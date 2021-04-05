Замглавы МИД РФ не исключил создания альтернативы системе SWIFT

Москва, 5 апреля. Замглавы МИД РФ Александр Панкин допустил создание в России платежной системы, альтернативной SWIFT, на новой технологической основе.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — сообщил дипломат в интервью «РИА Новости».

Развитие альтернативных SWIFT систем является реакцией на сложившуюся в мире геополитическую ситуацию, а также связано с необходимостью модернизации способов осуществления платежей, уточнил заместитель министра иностранных дел России.

Ранее экономист Алексей Коренев заявил, что Запад, несмотря на давление Госдепа США, не отключит Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Аналитик уточнил, что SWIFT — это информационная система, которая позволяет оперативно обмениваться информацией о тех или иных платежах.

Ее использование сказывается на скорости прохождения платежей и снижает стоимость транзакций. Тем не менее, отключение от SWIFT не приведет к параличу финансовой системы России, считает эксперт.