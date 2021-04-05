Коллеги Заворотнюк назвали возможные причины ее тяжелой болезни

Москва, 5 апреля. Коллеги и друзья заочно поздравили актрису Анастасию Заворотнюк с пятидесятилетием и назвали возможные причины ее тяжелой болезни.

Одной из возможных причин заболевания назвали рождение ребенка в зрелом возрасте. Такое предположение высказала актриса Гульнара Нежинская, которая была близкой подругой звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Ситком рассорил артисток. Заворотнюк практически в последний момент «увела» роль няни Вики у Гульнары, сообщают СМИ.

Партнер актрисы по сериалу Борис Смолкин считает, что здоровье звезды подорвала круглосуточная работа на площадке.

«Она же в каждом кадре занята. В каждой сцене. У нас был перерыв. Мы могли вытянуть ноги где-то в гримерке, сесть или полежать. А у нее-то и перерывов практически не было. Я помню, она раза два от усталости падала в обморок. Очень трудный путь она прошла», — цитирует Смолкина портал «ФедералПресс».

Коллега Заворотнюк Наталья Бондарчук уверена, что здоровье артистки подкосили работа в ситкоме и испытания «просто женского организма», через которые пришлось пройти звезде.

Некоторые отметили, что болезнь актрисы могли спровоцировать переживания из-за денег. Она должна была выплатить многомиллионные долги. Звезда потратилась на строительство катка в Ялте и покупку особняка в Крекшине.

Ранее коллеги онкобольной Анастасии Заворотнюк Анфиса Чехова и Эдгард Запашный вспомнили, каково им было работать с актрисой на одной площадке.