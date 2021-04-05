«Спутник V» оказался безопасен для увеличивших грудь женщин

Москва, 5 апреля. Российская вакцина «Спутник V» совершенно безопасна для людей, перенесших операции вроде увеличения груди или закачки ботокса.

Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что ни один препарат от коронавируса не оказывает никакого влияния в этой области.

«Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок», – отметил Гинцбург.

Ранее он объяснил, почему «Спутник V» не хотят «пускать» на рынок ЕС. Евросоюз, по мнению эксперта, опасается конкуренции между российским препаратом и уже продвигаемыми в Европе вакцинами.

«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года. Препарат стал первым на планете средством от коронавируса и успешно прошел все клинические испытания. Сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата.