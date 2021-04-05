Психолог рассказала, как помогают негативные эмоции в жизни

Москва, 5 апреля. Обиды, переживания и огорчения при правильном отношении могут быть полезны.

Негативные эмоции помогают человеку расти, социализироваться, избавляться от инфантилизма. Они появляются у всех, независимо от социального положения, Об этом рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова радио Sputnik.

«Любые страдания, переживания и огорчения – это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее», — заявила Колосова.

С возрастом человеку приходит умение управлять негативными эмоциями. Однако не стоит надолго застревать в них. Нельзя делать несчастье жизненной концепцией и выпрашивать жалость. Слабая позиция может стать источником разрушения.

Ранее психолог Ольга Осипова рассказала, как коронавирус усугубил проблему одиночества. Один из последних опросов выявил, что треть россиян боится одиночества. Причем интересная закономерность: остаться без общения в большей степени опасаются люди с небольшим уровнем дохода.