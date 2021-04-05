Лига безопасного интернета попросила проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Москва, 5 апреля. Лига безопасного интернета попросила ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Согласно обращению, волонтеры организации нашли пропаганду наркотиков в одном из интервью Дудя. Они попросили провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации. Лига безопасного интернета считает, что информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на развитие детей.

Директор организации, член ОП Екатерина Мизулина в беседе с ТАСС отметила, что запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ через интернет установлен на законодательном уровне. Она отметила, что блогеры с многомиллионной аудиторией должны относиться к распространяемому контенту более ответственно.

Накануне Лига безопасного Интернета назвала условие восстановления трафика Twitter. Роскомнадзору пока не следует прибегать к блокировке социальной сети, считают в организации.