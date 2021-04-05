Упала в обморок и родила на пороге: англичанка вспоминает свои необычные роды

Бирмингем, 5 апреля. Англичанка Анна-Мария Дакерс не доехала до клиники и родила ребенка перед домом, но все прошло хорошо благодаря отзывчивым соседям.

Схватки у Анны-Марии начались вечером, накануне родов, и продолжались всю ночь, становясь все сильнее. Ее мать Сильвия Тарвер отвезла ее в больницу на следующее утро, где схватки стали нерегулярными. После четырех с половиной часов ожидания врачи отправили девушку домой, чтобы она побыла с мужем, приняла ванну и приняла парацетамол. Об этом сообщает The Sun.

Однако дома все быстро изменилось, и отчаянный порыв к машине оказался слишком запоздалым для будущей мамы. Роды начались раньше, чем она предполагала.

«У меня были очень сильные схватки, так что я позвонила в больницу, потому что мне было так больно. Они сказали мне вернуться, и я попыталась добраться до машины. Я дошла до двери автомобиля и закричала, так как знала, что ребенок идет», — вспоминает Анна-Мария.

Героическая соседка Джейн увидела, как Дакерс упала на землю, и бросилась к ней на помощь, пока ее муж Адам отчаянно звонил в скорую помощь. Другая соседка Мелинда быстро последовала за ней с полотенцами, услышав крики Анны-Марии.

«Я так благодарна нашим соседям за помощь! Это была действительно страшная ситуация в холодный день. Я была в ужасе и чувствовала себя такой счастливой, что люди приходили нам на помощь и успокаивали», — рассказывает молодая мать.

Джек Дакерс родился 21 января на дороге, пока соседи помогали его маме, а папа консультировался с медиками по телефону. Парамедики приехали сразу же после рождения ребенка, перерезали ему пуповину и отвезли новую семью в больницу на обследование.

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