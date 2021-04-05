Россиянам рассказали, почему необходимо менять моторное масло весной

Москва, 5 апреля. Первая причина, по которой моторное масло нужно менять весной — состаривание технической жидкости за зиму, сообщил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Зимой автомобиль постоянно приходится прогревать, нужно много простаивать в пробках, из-за этого мотор работает с куда большей нагрузкой в зимний период. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива, что способствует быстрому «старению» масла.

Снижение уровня масла тоже является веской причиной обратиться в сервис.

«Масла становится меньше — следовательно, одним и тем же частицам приходится больше работать. В итоге масло быстрее стареет и перестает эффективно защищать детали двигателя», — пояснил специалист.

Также весной можно переходить на масла с более высокой вязкостью. Даже если автомобиль простоял всю зиму в гараже, масло все равно теряет свои свойства, и нуждается в замене.

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