Бузову в необычном платье на подиуме «Жары» сравнили с принцессой

Москва, 5 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова вызвала интерес журналистов и поклонников, выйдя в необычном платье на подиум премии «Жара», ролик с церемонии звезда разместила в Instagram.

На коротком видео можно рассмотреть, как телеоператоры и фоторепортеры направили на Бузову объективы, а звезда награждает окружающих воздушным поцелуем. Образ певицы напомнил ее подписчикам сказочную принцессу.

Бузова старается надевать на выступления яркие наряды. Но поклонники привыкли, что звезда носит короткие юбки, чтобы продемонстрировать стройность ног. Но теперь певица вышла в платье до пола с длинным кружевным шлейфом, который растянулся почти на половину красной дорожки подиума и даже не поместился полностью в кадр.

«Вот она я. На красной дорожке премии @zharatv. Соскучилась», — отметила в публикации Бузова.

Поклонники оценили образ певицы. На несколько часов публикация набрала более 1,2 млн лайков и множество комментариев.

«Самый шикарный образ премии», — прокомментировала одна из подписчиц.

«Платье огонь!» — прокомментировал другой поклонник.

Многие поклонники сравнивали Бузову с невестой и с принцессой.

Ранее звездная певица отреагировала на выпады экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Спортсмен недавно признался, что с Бузовой ему было тяжело, а на их отношения давила публичность. Певица сочла высказывания футболиста нелепыми на фоне его нынешнего брака с моделью Анастасией Костенко.

Знаменитость рассказала, что первые шаги в своей музыкальной карьере начала делать еще будучи в браке с Тарасовым. Однако супруг не поддерживал амбиций Бузовой.