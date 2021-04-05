Комаровский перечислил главные симптомы аллергической реакции

Москва, 5 апреля. Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об основных признаках, характерных для аллергии.

В своем Instagram доктор разделил симптомы на пять групп. Первая содержит признаки со стороны дыхательных путей. Это заложенный нос, кашель, осиплость и трудности при дыхании. Вторая группа описывает проблемы ЖКТ. Это может быть тошнота, рвота или боли в животе. В группе кожных симптомов расположились зуд, покраснение, сыпь и отечность.

Аллергия также может проявляться на глазах. Это слезотечение, покраснение и жжение. Бывают и иные симптомы, вроде слабости, бледности, расстройства сознания, снижения давления или холодного пота.

Самой опасной формой аллергии, считает доктор Комаровский, является анафилактический шок. Он выражается внезапным зудом, после которого возникает затруднение при дыхании и шок, вызванный понижением давления. Главным признаком является нитевидный слабый пульс, обильное потоотделение и бледная кожа.

Ранее Комаровский предостерег россиян от обезвоживания. Об этом явлении могут говорить сухость кожи и слизистых, жажда, редкое мочеиспускание, насыщенный цвет мочи, низкий эффект от жаропонижающих препаратов и плач без слез.